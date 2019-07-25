الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والبدء في وضع آليات اعتبارا من الجمعة لتنفيذ ذلك. وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا" الخميس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، وذلك عملا بقرار المجلس المركزي.

وقال عباس عقب اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة برام الله في الضفة الغربية المحتلة إنه "أمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقيات الموقّعة وما يترتب عليها من التزامات، نعلن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء في وضع آليات اعتبارا من الغد لتنفيذ ذلك".

عباس يجدد رفضه "لصفقة القرن"

وقال عباس بعد الاجتماع: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل".

وتابع : "أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع "صفقة القرن"، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات".

وشدد عباس على أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة".

فرانس 24