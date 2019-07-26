الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها لمدة أسبوع

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استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" الجمعة رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها ابتداء من السبت الماضي ولمدة سبعة أيام كإجراء احترازي وطبقا لما أسمته مخاوف أمنية. وأعلنت الشركة الجمعة أنه "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يمكننا استئناف الرحلات إلى القاهرة"، دون ذكر أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة.

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أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، بريتيش إيروايز، الجمعة استئناف الرحلات إلى القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.

وقالت متحدثة باسم الشركة "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا إلى ومن القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 يوليو". ولم ترد أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة.

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كانت الشركة قد علقت الرحلات إلى القاهرة يوم السبت لمدة سبعة أيام "كإجراء احترازي" في الوقت الذي تعكف فيه على مراجعة الأمن في مطار القاهرة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال مسؤول تنفيذي بشركة مصر للطيران المملوكة للدولة إن قرار "بريتش إيروايز" تعليق الرحلات جاء "بلا أي سبب منطقي". في حين أبدى وزير الطيران المصري يونس المصري أيضا "استياءه" من القرار.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية يوم الأحد إن "بريتش إيروايز" اتخذت الخطوة دون التشاور مع السلطات المصرية. وعلقت شركة لوفتهانزا الألمانية أيضا الرحلات إلى القاهرة يوم الأحد لكنها استأنفتها في اليوم التالي.

وتواصل شركات الطيران الأخرىرحلاتها إلى القاهرة.

فرانس24/ رويترز