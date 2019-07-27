السعودية تمنع دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية خوفا من تفشي الإيبولا خلال الحج

أ ف ب/ أرشيف

أصدرت وزارة الخارجية السعودية الأربعاء مذكرة تمنع دخول المسافرين القادمين من الكونغو الديمقراطية إلى أراضي المملكة، مخافة تفشي الإيبولا خلال موسم الحج الشهر المقبل، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من أن الفيروس أصبح يشكل حالة طوارئ دولية.

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حظرت السعودية دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أراضيها بسبب مخاوف من انتشار مرض الإيبولا خلال الحج الشهر المقبل.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية القرار في مذكرة يوم الأربعاء استنادا إلى قرار أصدرته منظمة الصحة العالمية أعلنت فيه أن تفشي الإيبولا أصبح يشكل حالة طوارئ دولية.

لكن المنظمة كانت قد حثت الدول على عدم تقييد السفر أو التجارة.

وجاء في قرار الوزارة إنها أوقفت منح تأشيرات الدخول للقادمين من الكونغو الديمقراطية حفاظا على سلامة الحجاج.

وتسبب وباء الإيبولا في وفاة ما يتجاوز 1700 شخص منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو قبل نحو عام.

ويشكل المسلمون نحو ثلاثة بالمئة من سكان الكونغو الديمقراطية وفقا لبيانات مجموعة "الكونغو البحثية" وهي مؤسسة مقرها نيويورك.

ويشكل الحجاج القادمون من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو عشرة بالمئة من عدد الحجاج الذين يقصدون مكة كل عام والذي يفوق المليونين.

وسبق أن أوقفت الرياض منح تأشيرات الحج للمسافرين من غينيا وسيراليون وليبيريا خلال تفشي فيروس الإيبولا بين عامي 2014 و2016، والذي راح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.

فرانس24/ رويترز