وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره العماني في ظل تفاقم التوتر بمنطقة الخليج

أ ف ب

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف مستقبلا نظيره العماني يوسف بن علوي في طهران. 27 يوليو/تموز 2019.

استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت نظيره العماني يوسف بن علوي في طهران، في ظل توتر شديد تشهده المنطقة على خلفية احتجاز ناقلات نفط في مضيق هرمز وسلسلة هجمات تعرضت لها منشآت تابعة لدول الخليج على رأسها السعودية.

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير محمد جواد ظريف استقبل نظيره العماني يوسف بن علوي يوم السبت في طهران، وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

وأورد بيان نشرته الخارجية الإيرانية على قناتها على تطبيق "تلغرام" أن المحادثات بين الوزيرين تناولت "آخر المستجدات الإقليمية والدولية".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر إنه وخلال اللقاء قد "جرى بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".

التقى معالي الوزير #يوسف_بن_علوي بمعالي #جواد_ظريف وزير الخارجية الأيراني في #طهران اليوم.جرى بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على ايجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق #هرمز. pic.twitter.com/p0j6Xdnb6t وزارة الخارجية (@MofaOman) July 27, 2019

وحافظت سلطنة عمان على علاقات جيدة مع إيران خلال الأزمات الإقليمية المتتالية، ما خولها أحيانا القيام بوساطات، لا سيما مع الولايات المتحدة.

وتشهد منطقة الخليج منذ السنة الماضية توترا متصاعدا على خلفية انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في عام 2015، وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وردا على القرار الأمريكي بالانسحاب الأحادي من الاتفاق أعلنت طهران في مايو/أيار تخليها عن عدد من الالتزامات التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي، مهددة باتخاذ تدابير إضافية ما لم تساعدها الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق، وخصوصا الطرف الأوروبي، في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وتجتمع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الأحد بفيينا في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق، فيما لا يتوقع تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع الذي ينظم على مستوى المديرين السياسيين والذي يأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمسوية التي شهدت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي.

Very pleased to host my distinguished friend Yousuf bin Alawi bin Abdullah, Oman’s FM, in Tehran today.

Discussed effects of the US’ #EconomicTerrorism on Iran; bilateral relations, regional developments & security in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/ga7QDAavJc Javad Zarif (@JZarif) July 27, 2019

وشهدت المنطقة مؤخرا جملة هجمات استهدفت ناقلات نفط وطائرات بدون طيار أدت إلى مزيد من التصعيد.

وتتهم واشنطن وحليفتها بالمنطقة السعودية إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت في يونيو/حزيران ناقلات نفط في مياه الخليج، وهو ما تنفيه طهران.

وفي 19 يوليو/تموز احتجز الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وطاقمها المؤلف من 23 بحارا. واعتبرت لندن أن احتجاز السفينة رد إيراني على احتجاز السلطات البريطانية أوائل يوليو/تموز ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق.

ودعت عمان إلى الإفراج عن السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو"، كما دعت لندن وطهران إلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاع بينهما.

فرانس24/ أ ف ب