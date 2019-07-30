للمرة الأولى منذ 2013.. وفد من خفر السواحل الإماراتي يزور طهران

أ ف ب

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في إيران عن بيان لوزارة الخارجية أن طهران استقبلت الثلاثاء وفدا من خفر السواحل الإماراتي بهدف إعادة إحياء محادثات أمن الملاحة المتوقفة منذ العام 2013. وأضافت الوكالة أن "الدولتين ستناقشان قضايا تتعلق بالحدود المشتركة وزيارات المواطنين والدخول غير القانوني وتسهيل تشارك المعلومات".

إعلان اقرأ المزيد

في زيارة هي الأولى منذ عام 2013، وصل الثلاثاء وفد إماراتي مكون من سبعة أشخاص يعملون كخفر للسواحل إلى العاصمة الإيرانية طهران بهدف إعادة إحياء محادثات أمن الملاحة المتوقفة منذ العام نفسه.

ويعتبر اجتماع خفر السواحل هو السادس بين طهران والوفد الزائر الذي يضم سبعة أشخاص من الإمارات العربية المتحدة وسيتم عقده في طهران من أجل مناقشة التعاون الحدودي بين الدولتين، بحسب ما أعلنت الوكالة الرسمية نقلا عن وزارة الخارجية.

وأضافت الوكالة أن "الدولتين ستناقشان قضايا تتعلق بالحدود المشتركة وزيارات المواطنين والدخول غير القانوني وتسهيل تشارك المعلومات".

"الاجتماع لا علاقة له بالتوترات الإقليمية الأخيرة"

وقال مسؤول خليجي لوكالة الأنباء الفرنسية مشترطا عدم الكشف عن هويته إن الاجتماع "روتيني تنسيقي تقني، له علاقة بموضوع الصيادين وبمواضيع مماثلة".

وأضاف أن الاجتماع في طهران "لا علاقة له بالتوترات الإقليمية الأخيرة".

للمزيد: ماذا حدث يوم احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة النفط البريطانية؟

وتصاعد التوتر في مياه الخليج في أعقاب سلسلة من الهجمات الغامضة على ناقلات قبالة ساحل دول الإمارات وخليج عمان.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون إيران بالمسؤولية عن الهجمات، وهو ما تنفيه طهران بشدة.

وتشارك الإمارات في تحالف عسكري بقيادة السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

والعلاقات بين طهران وواشنطن متوترة أيضا على خلفية انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي العام الماضي من الاتفاق حول النووي الإيراني الموقع عام 2015، وإعادة فرضه عقوبات على إيران.

فرانس24/ أ ف ب