منظمة العفو الدولية تؤكد إضراب 130 سجينا عن الطعام منذ 6 أسابيع في سجن بالقاهرة

أ ف ب - أرشيف

أكدت منظمة العفو الدولية دخول نحو 130 سجينا في سجن العقرب جنوب القاهرة في إضراب عن الطعام منذ ستة أسابيع احتجاجا على ظروف سجنهم. وأضافت المنظمة بأن السجناء أصدروا بيانا من داخل سجنهم ذكروا فيه أن السلطات عنفت السجناء واتخذت إجراءات تأديبية بحق البعض منهم لإجبارهم على إنهاء هذا الإضراب عن الطعام الذي بدأ منذ 17 يونيو/حزيران. ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى وضع حد فوري لظروف السجن القاسية.

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أكدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء في بيان أن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة أضربوا عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف سجنهم.

ودعت المنظمة الدولية السلطات المصرية إلى "الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب الشديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية" للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة .

وتتهم جماعات حقوق الإنسان بانتظام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكميم أفواه المعارضة الإسلامية والعلمانية على حد سواء.

وقالت منظمة العفو الدولية نقلا عن "بيان أصدره السجناء من داخل محبسهم" أنه "ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 حزيران/يونيو، قامت السلطات بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم."

مسؤول بمنظمة العفو الدولية: أوضاع عدد كبير من السجناء في سجن العقرب مزرية جدا

وأكدت مجدلينا مغربي نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن "السلطات المصرية دفعت عشرات السجناء في سجن العقرب إلى حافة الانهيار" بسبب "مزيج من ظروف الحبس القاسية ومنع زيارات الأسر".

وذكرت منظمة العفو الدولية أن "غالبية هؤلاء السجناء تعرضوا لاختفاء قسري لمدد تتراوح بين 11 و155 يوما قبل أن تعترف السلطات باحتجازها لهم وتحيلهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا التي تحقق في القضايا المرتبطة بالإرهاب".

وقالت إنها أجرت مقابلات مع أسر 4 من السجناء المضربين عن الطعام الذين أفادوا بأنهم "لم يتمكنوا من رؤية ذويهم السجناء إلا لبضع دقائق أثناء نقلهم في سيارات شرطة إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة لاستجوابهم".

وتابعت المنظمة أن "السجناء يودعون في زنازين مزدحمة ومليئة بالذباب والناموس وحشرات أخرى وتصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى أكثر من 40 درجة في ظل عدم وجود مراوح أو تهوية". واعتبرت مغربي أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للمعاملة القاسية وغير الإنسانية التي عاني منها هؤلاء السجناء".

فرانس 24 / أ ف ب