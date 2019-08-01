الخارجية الفرنسية: باريس ولندن وبرلين تعارض قرار واشنطن فرض عقوبات على ظريف

أعلنت الخارجية الفرنسية الخميس معارضة باريس ولندن وبرلين للعقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مشيرة إلى أهمية إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة. من جهته، وعد الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل مع ظريف برغم العقوبات الأمريكية. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني الأربعاء، في تصاعد جديد للتوتر بين البلدين الخصمين.

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عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها اليوم الخميس إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني. وأضافت في بيان أنها وبريطانيا وألمانيا تعارض القرار الأمريكي الذي أعلن عنه الأربعاء.

وقالت الوزارة "نعتبر أنه ينبغي إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة، لا سيما وسط التوترات الشديدة".

الاتحاد الأوروبي سيعمل مع ظريف برغم العقوبات الأمريكية

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الخميس عن أسفه لقرار واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ووعد بمواصلة العمل معه.

وقال كارلوس مارتن رويز دي غورديولا المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد فريديريكا موغيريني "نأسف لهذا القرار ... ومن جانبنا سنواصل العمل مع ظريف بوصفه رأس الدبلوماسية الإيرانية نظرا لأهمية الإبقاء على القنوات الدبلوماسية".

وأعلنت الحكومة الأمريكية الأربعاء عقوبات تشمل تجميد أي أصول لظريف بالولايات المتحدة أو تلك التي تسيطر عليها كيانات أمريكية. وستسعى واشنطن أيضا الى الحد من الرحلات الدولية لظريف.

وتصاعد التوتر بين البلدين الخصمين منذ انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بهدف الحد من برنامج إيران النووي، وأعاد فرض عقوبات عليها.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز