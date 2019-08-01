اليمن: عشرات القتلى والجرحى في هجومين استهدفا ثكنة للشرطة وعرضا عسكريا في عدن

أ ف ب

ثكنة للشرطة قرب عدن جنوب اليمن تتعرض لهجوم في الأول من آب/أغسطس 2019

تبنى الحوثيون تنفيذ هجوم بصاروخ باليستي وطائرة بدون طيار استهدف الخميس ثكنة للشرطة قرب عدن جنوب اليمن، أدى لمقتل وجرح العشرات بينهم ضابط برتبة عميد. من جهة ثانية، قتل ثلاثة شرطيين وأصيب نحو عشرين شخصا في هجوم انتحاري ضد مركز أمني وسط المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة.

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سقط العشرات من عناصر الشرطة اليمنية بينهم ضباط بين قتيل وجريح الخميس في هجوم شنه الحوثيون واستهدف ثكنة للشرطة قرب عدن (جنوب)، التي شهدت أيضا تنفيذ هجوم انتحاري ضد مركز لقيادة قوات الأمن، حسبما أفادت مصادر أمنية.

واستهدف الهجوم الذي تبناه الحوثيون ثكنة الجلاء الواقعة على بعد 20 كلم غرب عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، وتم بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة بحسب ما ذكرت مصادر، أكدت أن بين القتلى العميد منير اليافعي وعدد من الضباط.

وقُتل في الهجوم 20 شرطيا على الأقل وجُرح العشرات، حسبما أعلن مصدر طبي.

واستهدف هجوم الحوثيين تحديدا قوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات، الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف العربي في اليمن، وهي قوة نافذة في الجنوب تقاتل الحوثيين إلى جانب القوات الحكومية الرسمية.

هجوم انتحاري

من جهة ثانية، أدى هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة وسط عدن لمقتل ثلاثة شرطيين وإصابة نحو عشرين شخصا آخرين. واتهمت قوات الأمن جهاديين بتنفيذ الهجوم الذي تم بسيارة مفخخة في حي الشيخ عثمان في وسط عدن، حينما كان عناصر الشرطة يتجمعون لأداء تحية العلم، حسبما أوضح مسؤولون أمنيون.

في نفس السياق، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر أن عشرات المصابين قد أدخلوا مستشفى عدن الجراحي إثر انفجار في منطقة قريبة. وتشارك المنظمة في إدارة المستشفى الجراحي في عدن.

تم إسعاف عشرات الجرحى إلى مستشفى #عدن الجراحي بعد انفجار في المنطقة المحيطة بالمستشفى pic.twitter.com/QP40B4JusH MSF Yemen (@msf_yemen) August 1, 2019

ويأتي الهجومان بعد فترة هادئة نسبيا في عدن التي يعود آخر هجوم انتحاري فيها إلى 24 يوليو/تموز.

واستغل تنظيما "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" النزاع الدائر منذ 2014 بين الحوثيين وقوات الأمن الموالية للحكومة، لتعزيز تواجدهما في جنوب البلاد حيث تبنيا عشرات الهجمات في السنوات الأخيرة.

ويشهد اليمن حربا منذ 2014 بين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

فرانس24/ أ ف ب