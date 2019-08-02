السعودية تسمح للمرأة بالسفر بدون الحصول على موافقة ولي أمرها

أ ف ب/ أرشيف

أصدرت الحكومة السعودية الخميس قرارا يسمح للمرأة بالسفر إلى الخارج واستخراج جواز سفر بدون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر. وبحسب مصادر إعلامية يخص القرار السعوديات اللواتي يبلغن 21 سنة وما فوق. وكان ولي العهد السعودي قد اتخذ جملة من القرارات لصالح المرأة السعودية وقاد إصلاحات قانونية واجتماعية تعتبر الأهم في تاريخ المملكة.

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أفاد قرار صدر الخميس عن الحكومة السعودية بأنه سيتم السماح للمرأة بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من ولي الأمر.

ونقلت صحيفة "أم القرى" الحكومية قرارا للحكومة جاء فيه "يمنح جواز السفر لكلّ من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية".

وبحسب صحيفة عكاظ الحكومية ووسائل إعلام أخرى سيتم تطبيق هذه القاعدة الجديدة على النساء اللواتي يبلغن سن 21 عاما وما فوق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج إصلاحات طموح يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تعهد بالانفتاح والقضاء على التشدد.

ومنذ تعيين الأمير محمد وليا للعهد، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة قرارات لصالح المرأة، بينها السماح لهن بحضور مباريات بكرة القدم في الملاعب، والانضمام إلى الشرطة، والتقدم عبر الإنترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.

وحتى 24 حزيران/يونيو 2018، لم يكن مسموحا للنساء بقيادة السيارات في المملكة المحافظة.

وبعد رفع هذا الحظر قبل عام، جلست آلاف السيدات خلف المقود، في مشهد يعكس تغييرات اجتماعية سجلت خلال السنوات الأخيرة في المملكة التي ظلت لعقود البلد الوحيد في العالم الذي يحظر على النساء قيادة السيارات.

وتشهد المملكة السعودية حملة إصلاحات قانونية وتغيرات ثقافية هي الأكبر في تاريخها المعاصر. وتشمل هذه الإصلاحات التي باشرها بن سلمان، قرارا بالسماح للمرأة بتولي وظائف كانت في السابق حكرا على الرجال.

كما حدت السعودية من سلطة الشرطة الدينية التي كانت تلاحق النساء اللواتي لم يكن يغطين رؤوسهن. وبدأت النساء في السعودية مؤخرا الظهور في الأماكن العامة من دون حجاب.

فرانس24/ أ ف ب