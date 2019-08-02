اليمن: مقتل 19 جنديا في هجوم على معسكر في محافظة أبين الجنوبية

أ ف ب

أفاد مسؤولون يمنيون بأن 19 جنديا يمنيا قتلوا الجمعة في هجوم لتنظيم القاعدة ضد معسكر للقوات الحكومية في محافظة أبين الجنوبية، حين هاجم مسلحون معسكر "المحفد" الواقع في شمال المحافظة والذي احتلوه لساعات قبل أن تقتحم تعزيزات عسكرية المكان وتقتل مسلحين وتطرد آخرين بمساندة طيران قوات التحالف.

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أفاد مسؤولون يمنيون بأن 19 جنديا يمنيا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في تنظيم القاعدة المتطرف على معسكر للقوات الحكومية في محافظة أبين الجنوبية الجمعة، وذلك غداة هجمات ضد هذه القوات أسفرت عن مقتل 49 شخصا في عدن.

وقال ثلاثة مسؤولين في القوات الحكومية إن مسلحي القاعدة هاجموا معسكر المحفد الواقع في شمال المحافظة، وتمكنوا من دخوله والبقاء فيه لساعات، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية ويتم طردهم منه، في هجوم قتل فيه 19 جنديا على الأقل.

ووقال مسؤول في القوات الحكومية طالب بعدم الكشف عن هويته إن "مسلحي القاعدة استغلوا ما تعرضت له القوات في عدن وشنوا هجوما على معسكر المحفد (في شمال أبين) واشتبكوا مع الجنود، لينتهي الأمر باقتحام المعسكر".

وأضاف "تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المحفد وتم قتل المسلحين وطرد آخرين بمساندة طيران قوات التحالف، في عملية استمرت لساعات". وتابع المسؤول "قتل 19 جنديا على الأقل وأصيب آخرون بجروح".

وأكد مسؤولان آخران في القوات الحكومية تفاصيل الهجوم وحصيلة القتلى.

فرانس24/ أ ف ب