هدنة شمال غرب سوريا: حذر في شوارع إدلب التي تصف الهدنة بـ"الأكذوبة"

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24

ساد الهدوء محافظة إدلب ومحيطها عقب توقف غارات الطائرات الحربية السورية والروسية عن الأجواء مع دخول هدنة إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة وذلك بعد ثلاثة أشهر من التصعيد. سكان المحافظة والمناطق مجاورة، عاشوا قصفا شبه يومي منذ نهاية أبريل/نيسان، وهو ما جعلهم يفقدون الأمل في تطبيق الهدنة من النظام الذي يحفل سجله بعدم الالتزام حسب قولهم. وتأتي الهدنة تزامنا مع عقد الجولة الثالثة عشرة للمحادثات حول سوريا في عاصمة كازاخستان، برعاية روسيا وتركيا وإيران.