تركيا تعلن أنها ستنفذ عملية بمنطقة خاضعة للأكراد بشرق نهر الفرات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد خلال مراسم افتتاح طريق سريع إن تركيا ستقوم بعملية عسكرية في منطقة خاضعة للأكراد شرقي نهر الفرات بشمال سوريا، لكنه لم يكشف عن موعد انطلاقها. وأوضح أنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن تركيا ستقوم بعملية عسكرية في منطقة خاضعة للأكراد شرقي نهر الفرات بشمال سوريا. وأشار أنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية لكنه لم يكشف عن موعد انطلاقها.

وقال أردوغان خلال مراسم افتتاح طريق سريع: "دخلنا عفرين وجرابلس والباب. الآن سندخل إلى شرق نهر الفرات. أبلغنا روسيا والولايات المتحدة بذلك".وستكون العملية ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاثة أعوام.

وحذرت تركيا في وقت سابق من أنها ستنفذ عمليات عسكرية شرقي الفرات لكنها أرجأتها بعد اتفاقها مع واشنطن على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا على أن تخلو من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة.



لكن أنقرة اتهمت واشنطن بتجميد المساعي الرامية لإقامة المنطقة الآمنة وطالبت واشنطن بقطع صلاتها بالوحدات.



وكانت الوحدات حليف واشنطن الرئيسي على الأرض في سوريا خلال المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن ثلاثة من مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من تركيا قتلوا في اشتباكات مع الوحدات الكردية خلال الليل. وأضافت الوكالة أن الوحدات حاولت اختراق الخطوط الأمامية لمنطقة الباب السورية التي أقامت بها تركيا ما يشبه المنطقة العازلة خلال عملية "درع الفرات" عام 2016.



وأصدرت الإدارة التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال وشرق سوريا بيانا يوم الخميس تعترض فيه على تهديدات تركيا بمهاجمة المنطقة. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف يمنع تركيا من تنفيذ تهديداتها.

فرانس 24/ رويترز