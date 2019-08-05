اليمن: قوات التحالف تعلن اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطارات سعودية

أ ف ب/ أرشيف

أسقطت قوات التحالف العسكري بقيادة الرياض الاثنين طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، وفق ما أعلن في بيان مشيرا إلى أن الحوثيين بدأوا باستخدام "أسلوب الهجوم المتزامن". ووفق المصدر نفسه فإن الطائرات المسيرة استهدفت مطارات مدنية في السعودية.

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قال التحالف العسكري بقيادة الرياض في بيان إنه اعترض الإثنين طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مطارات مدنية في المملكة. ونقلا عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه تم "اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة".

وتضمن البيان أن الحوثيين بدأوا "باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن" دون توضيح عدد الطائرات ولا المطارات التي تم استهدافها.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد أعلنت في وقت سابق من صباح الإثنين شن هجمات استهدفت مطار أبها ومطار نجران بالإضافة إلى قاعدة الملك خالد في خميس مشيط. وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من هجوم شنه الحوثيون بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة ضد معسكر أمني في محافظة عدن الجنوبية.

ويشار إلى أن الحوثيين صعدوا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة. ففي 12 حزيران/يونيو أسفر هجوم صاروخي للحوثيين على مطار أبها عن إصابة 26 مدنيا، وتعهد التحالف برد حازم.

من جانبها نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا الهجوم باعتباره "جريمة حرب" واضحة.

وفي 24 حزيران/يونيو، أسفر هجوم على مطار أبها عن مقتل مواطن سوري وجرح 21 آخرين. وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران.

ويشهد اليمن حربا منذ 2014 بين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

فرانس24/ أ ف ب