مصر: مقتل 19 شخصا في حادث تصادم نتج عنه انفجار وسط القاهرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية في ساعة مبكرة صباح الاثنين مقتل 19 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح نتيجة حادث تصادم بين عدد من السيارات نجم عنه انفجار أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة. من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن الحادث وقع نتيجة سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه واصطدامها بالمواجهة بثلاث سيارات، ما أدى إلى حدوث انفجار.

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لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 30 بجروح في انفجار نجم عن حادث تصادم أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة المصرية في ساعة مبكرة صباح الاثنين.

وقالت خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته على فيسبوك "هناك ثلاث إلى أربع حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلي متوسطة، بالإضافة إلي وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم".

يأتي ذلك بينما أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت حالة الطوارئ واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد القومي للأورام، التابع للجامعة، والوقوف عن كثب على آخر التطورات.

وأمر الخشت بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث.

كان المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة ذكر في بيان أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري بعيدا عن غرف المرضى.

الحادث نتج عن سيارة مسرعة تسير عكس الاتجاه

من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان إنه "حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام".

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل وعدداً من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.

وأمر النائب العام المصري فريقا من النيابة بالتوجه لموقع الحادث لجلاء أسبابه.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق "أمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفيه وقوع الحادث".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز