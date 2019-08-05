مصر: وزارة الداخلية تتهم حركة "حسم" بتفخيخ السيارة التي تسببت بانفجار القاهرة الدامي

أ ف ب

صورة التقطت في ساعة مبكرة الاثنين 5 آب/اغسطس 2019 لسيارة متفحمة في أعقاب حادث تصادم نجم عنه انفجار في القاهرة ليلا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية الاثنين بيانا يفيد بأن الحادث الذي أوقع الليلة الماضية نحو عشرين قتيلا نجم عن انفجار سيارة مفخخة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية. كما اتهمت الوزارة حركة "حسم" بالوقوف وراء الهجوم.

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أفادت وزارة الداخلية المصرية الاثنين أن كمية من المتفجرات كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصا، وإصابة 30 آخرين.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان أن حركة "حسم" التي تعتبرها السلطات الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بالانفجار الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.

وتضمن بيان الوزارة "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابيه بمعرفة أحد عناصرها".

ومن جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الانفجار كان نتيجة "حادث إرهابي". وقال السيسي في تعزيته للشعب المصري على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس".

وتضمن بيان الداخلية "جاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز