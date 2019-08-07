أنقرة تعلن عن اتفاق مع واشنطن لإقامة مركز عمليات مشترك شمال سوريا

أ ف ب / أرشيف

موكب من آليات عسكرية تركية تتجه نحو محافظة ادلب وتمر في بلدة الاتارب بمحافظة حلب في 7 تموز/يوليو 2019.

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لإقامة مركز عمليات مشترك شمال سوريا. وأوضحت الوزارة أن المركز يهدف إلى " تنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة". وجاء البيان بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين مسؤولين أتراك وأمريكيين أملا في منع هجوم تلوح به أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية المتواجدة شمال سوريا والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

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قالت وزارة الدفاع التركية في بيان الأربعاء إن أنقرة توصلت إلى اتفاق مع واشنطن لإقامة مركز عمليات مشترك لإدارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا.

وأضافت الوزارة أن أنقرة اتفقت مع مسؤولين أمريكيين على "تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير. وفي هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".

وأوضحت وزارة الدفاع إن الهدف النهائي هو إقامة "ممر سلمي .. يضمن أن يتمكن أشقاؤنا السوريون من العودة إلى بلادهم".

وكثفت أنقرة تهديداتها في الأيام الأخيرة بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية.

ووضع ذلك الولايات المتحدة في موقف صعب لأنها حليفة تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، كما تدعم في الوقت ذاته وحدات حماية الشعب الكردية التي لعبت دورا رئيسيا في هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية".

اتفاق على إقامة منطقة عازلة وخلاف حول من يسيطر عليها

يتفق جميع الأطراف على ضرورة إقامة منطقة عازلة لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية، إلا انهم يختلفون حول حجم هذه المنطقة ومن سيسيطر عليها.

وكررت تركيا في الأيام الأخيرة أنه في حال كانت المقترحات الأمريكية غير "مرضية"، فإنها ستطلق عملية في سوريا لفرض "منطقة آمنة" بشكل آحادي.

وذكّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء بأن بلاده نفذت عمليتين في شمال سوريا منذ 2016، وأضاف "إن شاء الله سننقل العملية التي بدأت (بعمليات سابقة داخل سوريا) إلى المرحلة التالية في وقت قريب جدا".

وأكد أن "لتركيا الحق في القضاء على جميع التهديدات ضد الأمن القومي". بيد أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال قبيل خطاب أردوغان إن أي "توغل أحادي الجانب" من قبل تركيا ضد المقاتلين الأكراد سيكون "غير مقبول".

ولكن وبعد المحادثات قال نظيره التركي خلوصي أكار "رأينا بارتياح أن شركاءنا اقتربوا أكثر من موقفنا. الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة".

وجاء البيان بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المتوترة مع مسؤولين أمريكيين أملا في منع هجوم تركي على وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق شاسعة من شمال سوريا.

وتنظر أنقرة إلى هذا الفصيل على أنه امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" والذي دخل في صراع عسكري مع الجيش التركي منذ عام 1984.

فرانس 24/ أ ف ب