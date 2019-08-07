واشنطن تحذر من أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يعاود الظهور بسوريا ويعزز قدراته بالعراق

أكد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يعاود الظهور في سوريا و"يعزز قدراته" في العراق. وقال التقرير إن التنظيم استطاع "توحيد ودعم عمليات" في كلا البلدين، والسبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوات المحلية "غير قادرة على مواصلة عمليات طويلة الأجل، أو شن عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها.

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء في تقرير بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" يعاود الظهور في سوريا و"يعزز قدراته" في العراق. وجاء في التقرير الذي أعده مفتش عام بالوزارة ن رغم خسارته الخلافة على المستوى الإقليمي، "إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا عزز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي" من السنة.

وأضاف التقرير أن التنظيم استطاع "توحيد ودعم عمليات" في كلا البلدين، والسبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوات المحلية "غير قادرة على مواصلة عمليات طويلة الأجل، أو شن عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها.

وقد انسحبت الولايات المتحدة جزئيا من سوريا، مُخالفة بذلك رأي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمربكيا والتي كانت تُطالب "بمزيد من التدريب والتجهيز".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 آذار/مارس 2018 القضاء على "خلافة" التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، إثر أشهر من المعارك بدعم من التحالف بقيادة واشنطن. وبعد انتهاء معركة شرق سوريا، أعلنت بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم، تتمثل بملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا، لا يزال التنظيم الإرهابي ينتشر في البادية السورية المترامية الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى الحدود العراقية.

فرانس24/ أ ف ب