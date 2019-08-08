أبوظبي تسحب شكوى ضد الدوحة في منظمة التجارة العالمية

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 كانون الثاني/يناير 2019

سحبت الإمارات الخميس الشكوى التي قدمتها ضد قطر في منظمة التجارة العالمية بسبب حظر الدوحة المنتجات الإماراتية. وسبقت سحب أبوظبي شكواها خطوة من جهة الدوحة، إذ قامت الأخيرة بسحب إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء هذه الأزمة. واستهدفت الإجراءات التمييزية سلع إماراتية، ففرضت حظرا عليهم في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2018.

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سحبت أبو ظبي الشكوى التي قدمتها ضد قطر في منظمة التجارة العالمية بعد أن حظرت الدوحة المنتجات الإماراتية، وفقا لما أعلنته الإمارات الخميس.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن سحب الشكوى تم "بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينهما".

وأكدت الخارجية الإماراتية أن الدوحة "اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة وموزعيها، ففرضت حظرا عليهم في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية". وقدمت الإمارات الشكوى في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبحسب البيان فإن قطر قامت "بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 آذار/مارس 2019، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات وعليه قامت الإمارات العربية المتحدة بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.

فرانس 24/ أ ف ب