مباحثات أمريكية سعودية حول إيران واليمن وأمن الملاحة البحرية في الخليج

أ ف ب (أرشيف)

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء مباحثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناولت عددا من الملفات التي تهم الطرفين، وأبرزها ملف إيران، الحرب في اليمن، وقضية الأمن البحري في مياه الخليج.

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تباحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا الأربعاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول عدد من الملفات أبرزها الأمن البحري في الخليج وإيران واليمن.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس في بيان "ناقش وزير الخارجية التوترات المتزايدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري من أجل تعزيز حرية الملاحة".

وأقدمت إيران، في أقل من شهر، على احتجاز ثلاث ناقلات نفط أجنبية كانت تعبر مياه الخليج، ما أزم التوترات المستعرة أصلا بين واشنطن وطهران.

.@SecPompeo spoke today with #Saudi Crown Prince #MbS, thanking him for Saudi Arabia’s support and engagement across many regional challenges. They discussed maritime security, #Yemen, countering the #Iranian regime’s destabilizing activity, & human rights. pic.twitter.com/8Q8w3ROXVF Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 7, 2019

وتحاول الولايات المتحدة إنشاء تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج، لكن لا يبدو أنها تمكنت من جذب دول كثيرة. وبدا حلفاء واشنطن متوجسين من جرهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرا.

وصرحت أورتاغوس أن بومبيو وولي العهد السعودي تطرقا أيضا إلى "تطورات ثنائية وإقليمية أخرى، بما فيها مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

وفي ما يخص موضوع الحرب في اليمن "أكد الوزير وولي العهد مجددا دعمهما القوي لجهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية قدما"، بحسب ما قالت أورتاغوس.

فرانس24/ أ ف ب