اليمن: الحوثيون ينعون شقيق زعيمهم بعد تعرضه "للاغتيال"

أ ف ب/ أرشيف

نعى الحوثيون في اليمن الجمعة شقيق زعيمهم عبد الملك الحوثي الذي تعرض "للاغتيال" وفق ما أعلنوا في بيان. ولم يوضح البيان ظروف مقتل إبراهيم الحوثي الذي كان يشغل منصب قائد عسكري على الحدود مع السعودية.

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أعلن الحوثيون اليمنيون الجمعة في بيان أن شقيق زعيمهم عبد الملك الحوثي تعرض "للاغتيال"، وفق ما نقلت قناة المسيرة المتحدثة باسمهم.

وتضمن البيان نقلا عن وزارة "الداخلية" التابعة للحوثيين أنها "تنعي (..) استشهاد المجاهد إبراهيم بدر الدين أمير الدين الحوثي، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان".

ولم تتضح ظروف مقتل الحوثي لكن البيان أكد أن القوات التابعة للحوثيين "لن تتوانى ولن تألو جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".

وإبراهيم الحوثي مقرب من شقيقه زعيم الحوثيين عبد الملك، بحسب مصادر أمنية يمنية، كان يشغل منصب قائد عسكري على الحدود مع السعودية خاصة في محافظة صعدة التي يتحدر منها الحوثيون.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، وقد تصاعدت حدة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أن عددا من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

فرانس24/ أ ف ب