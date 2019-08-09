تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#كشمير
#السودان
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة

ريبورتاج: استراحة "الشاطئ المواءمة" الأولى من نوعها في قطاع غزة لذوي الاحتياجات الخاصة

نشرت في :

شاطئ المواءمة في غزة
شاطئ المواءمة في غزة صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24
نص : فرانس 24 تابِع

افتتحت بلدية غزة استراحة "الشاطئ المواءمة" الأولى من نوعها على مستوى القطاع والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. مشروع يموله عدد من المؤسسات الدولية ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام هذه الشريحة للتواجد على شاطئ البحر والتمتع بالاستجمام بكل حرية وراحة. ويضم المشروع أقساما مختلفة بدءا من الرصيف الذي يرتفع عن سطح البحر ونزولا حتى مياه البحر، إلى جانب مرآب للسيارات وملعب رياضي متعدد الأغراض ومقهى، كما أن العاملين في الاستراحة هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن