ريبورتاج: استراحة "الشاطئ المواءمة" الأولى من نوعها في قطاع غزة لذوي الاحتياجات الخاصة

شاطئ المواءمة في غزة صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

افتتحت بلدية غزة استراحة "الشاطئ المواءمة" الأولى من نوعها على مستوى القطاع والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. مشروع يموله عدد من المؤسسات الدولية ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام هذه الشريحة للتواجد على شاطئ البحر والتمتع بالاستجمام بكل حرية وراحة. ويضم المشروع أقساما مختلفة بدءا من الرصيف الذي يرتفع عن سطح البحر ونزولا حتى مياه البحر، إلى جانب مرآب للسيارات وملعب رياضي متعدد الأغراض ومقهى، كما أن العاملين في الاستراحة هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.