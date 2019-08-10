الحج: أكثر من مليوني مسلم يصعدون إلى جبل عرفات لأداء الشعائر المقدسة

الحجاج يتوجهون من مسجد نمرة إلى جبل عرفات. 10 أغسطس/آب 2019.

تجمع أكثر من مليوني حاج السبت عند صعيد جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الشعائر الإسلامية المقدسة، وسط هطول أمطار رعدية غزيرة في فترة ما بعد الظهر. وفي أرقام جديدة صدرت السبت، قالت السلطات السعودية إن ما مجموعه 2,48 مليون حاج يشاركون في المناسك هذا العام.

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صعد أكثر من مليوني حاج السبت إلى جبل عرفات لأداء الشعائر المقدسة في ثاني أيام الحج، وعشية عيد الأضحى.

ومنذ ساعات الفجر، بدأ الحجاج بملابسهم بيضاء اللون بالتدفق في حافلات أو مشيا على الأقدام باتجاه جبل عرفات أو جبل الرحمة، قرب مكة المكرمة في غرب السعودية.

وقضى الآلاف ليلتهم في العراء وباتوا على سجادات الصلاة أو قطع من الكرتون. وتقف شاحنات في مواقع مختلفة لتوزيع وجبات الطعام وقوارير المياه على الحجاج.

أمطار رعدية غزيرة على جبل عرفات

وبعد نهار حار، هطلت أمطار رعدية غزيرة على جبل عرفات بعد ظهر السبت، وانخفضت درجة الحرارة من 38 إلى 23 درجة في دقائق معدودة.

وتأثر الحجاج بسقوط الأمطار ورفعوا أيديهم إلى السماء، وبدؤوا بالدعاء. واستخدم آخرون المظلات للوقاية من المطر.

ويبقى الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، ثم ينفرون إلى مزدلفة للمبيت فيها.

ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقوم الحجاج بالتضحية بكبش ويبدؤون شعيرة رمي الجمرات في منى.

نحو 2,48 مليون حاج

وفي أرقام جديدة صدرت السبت، قالت السلطات السعودية إن ما مجموعه 2,48 مليون حاج يشاركون هذا العام.

ولكل دولة عدد محدد من الحجاج يمكنها إرساله سنويا إلى المملكة السعودية لأداء فريضة الحج.

وأعلنت السلطات السعودية هذا العام أنها ستقوم للمرة الثانية على التوالي بترجمة خطبة عرفة إلى ست لغات هي الصينية والإنكليزية والفرنسية والأوردو والفارسية والملايوية، عبر تطبيق على الهواتف النقالة وغيره.

وتم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن السعوديين لتجنب أي حوادث. ونصبت نقاط أمنية متنقلة بالقرب من جبل عرفة لتوجيه تدفق الحجاج.

فرانس 24/ أ ف ب