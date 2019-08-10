الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة فلسطينيين على حدود قطاع غزة

أ ف ب

قتل أربعة فلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق وقنابل يدوية السبت عند حدود قطاع غزة بعدما عبر أحدهم إلى إسرائيل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان. ويأتي الحادث فيما تستمر حملة بحث قوى الأمن الإسرائيلية عن المسؤول عن عملية طعن راح ضحيتها الأربعاء جندي إسرائيلي في الضفة الغربية.

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أربعة فلسطينيين "مسلحين" ببنادق وقنابل يدوية السبت عند حدود قطاع غزة بعدما عبر أحدهم إلى إسرائيل.

وأفاد الجيش في بيان أن "الدوريات رصدت عدة إرهابيين يقتربون من السياج في جنوب قطاع غزة " مشيرا إلى أن "الإرهابيين كانوا مجهزين ببنادق هجومية من طراز إيه كاي 47 وقاذفات قنابل وقنابل يدوية".

وتابع أنه تم بعد ذلك "شل حركة أربعة" فلسطينيين.

في نفس السياق، ذكرت متحدثة عسكرية أن الفلسطينيين الأربعة "قتلوا"، قائلة إن "الجيش فتح النار بعدما تسلق أحد الإرهابيين السياج وألقى قنبلة يدوية على العسكريين".

ويأتي هذا الحادث في وقت تواصل قوات الأمن الإسرائيلية حملة بحث في الضفة الغربية المحتلة بعد العثور على جثة جندي قتل طعنا قرب مستوطنة ميغدال عوز بين مدينتي الخليل وبيت لحم.

وتجري مظاهرات أسبوعية منذ آذار/مارس 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحق العودة للاجئين.

وتتخلل "مسيرات العودة" مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل الخاضع لحراسة مشددة. وقتل منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 301 فلسطيني بنيران إسرائيلية معظمهم في صدامات تشهدها المظاهرات، كما قتل آخرون في هجمات إسرائيلية ضد غزة.

فرانس24/ أ ف ب