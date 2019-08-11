التحالف بقيادة السعودية يقصف مناطق تشكل "تهديدا" للحكومة اليمنية في عدن

أ ف ب (أرشيف)

قصف التحالف العربي بقيادة السعودية الأحد مناطق تشكل "تهديدا" مباشرا لمواقع الحكومة اليمنية في عدن، على ما أعلن التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن بيان للتحالف. ويأتي تدخل التحالف غداة سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على قصر معاشيق الرئاسي في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

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تدخل التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الأحد في عدن دعما لقوات الحكومة اليمنية بعد أن سيطر الانفصاليون

الجنوبيون بشكل فعلي على تلك المدينة الساحلية الواقعة بجنوب البلاد مما أدى إلى تصدع التحالف الذي يركز على قتال حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن بيان للتحالف قوله دون تحديد الهدف إن التحالف " استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدا مباشرا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية". وتابع " ستكون هذه العملية الأولى وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف".

كما جاء في البيان "لا تزال الفرصة سانحة للمجلس الانتقالي للانسحاب الفوري".

وكان التحالف قد هدد بالقيام بعمل عسكري إن لم ينسحب الانفصاليون من معسكرات الجيش التابعة للحكومة والتي سيطروا عليها يوم السبت في مدينة عدن ، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، وأوقفوا القتال.

وللانفصاليين الذين تدعمهم دولة الإمارات برنامج يتعارض مع حكومة عبد ربه منصور هادي ولكنهم شكلوا جزءا أساسيا في التحالف الذي تدخل في اليمن في 2015 ضد الحوثيين بعد إطاحتهم بهادي من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على القواعد العسكرية الحكومية وحاصرت قصر الرئاسة شبه الخاوي بعد اشتباكات استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن تسعة قتلى من المدنيين ومحاصرة آخرين في ديارهم دون إمدادات مياه تذكر.

وبعد التحذير الذي وجهه التحالف وافق المجلس الانتقالي الجنوبي على وقف إطلاق النار. ولم يعرف على الفور ما إذا كان القتال قد استؤنف. كما دعت الإمارات إلى الهدوء.

والإمارات هي شريك أساسي في التحالف العربي وقامت بتدريب آلاف الانفصاليين الجنوبيين.

وقالت السعودية إنها ستعقد اجتماعا طارئا في المملكة بهدف استعادة النظام.

وأدت أعمال العنف إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات والتي قتلت عشرات الآلاف ودفعت أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في عدن يوم الأربعاء بعد أن اتهم الانفصاليون حزبا إسلاميا حليفا لهادي بالتواطؤ في هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في عدن وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

فرانس 24/ رويترز