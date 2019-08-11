صدامات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى تزامنا مع صلاة العيد

أ ف ب

اندلعت صدامات بين مصلين فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية الأحد في حرم المسجد الأقصى بالقدس في أول أيام عيد الأضحى، حسبما أفاد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

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وقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين اليوم الأحد في حرم المسجد الأقصى في القدس في أول أيام عيد الأضحى، وفق ما أفاد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

وفي ظل التوتر المخيم، منعت الشرطة الإسرائيلية اليهود الذين يحيون في اليوم نفسه ذكرى خراب الهيكل، من الدخول إلى الموقع.

مستوطنون يدخلون باحات الأقصى تزامنا مع صلاة العيد

في سياق آخر، قتل فلسطيني أطلق النار الأحد على جنود إسرائيليين على حدود قطاع غزة حين رد العسكريون عليه، وفق معلومات أفاد بها الجيش ووزارة الصحة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "شل حركة" الفلسطيني الذي أطلق النار على عسكريين وفق بيان الجيش. وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع مقتل الشاب البالغ 26 عاما.

فرانس 24/ أ ف ب