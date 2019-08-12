وصول عسكريين أمريكيين إلى تركيا لإنشاء غرفة العمليات المشتركة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

ذكرت وزارة الدفاع التركية الاثنين أن نشاط غرفة العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام. ولقد تم بالفعل إنشاء هذه "الغرفة" الواقعة على الحدود التركية السورية منذ مارس/آذار الماضي. ووصل الاثنين ستة عسكريين أمريكيين إلى مدينة أورفا التركية لبدء عمل مركز العمليات المشترك الذي يعتقد أن تكون أولى مهامه هو إزالة "التهديدات الإرهابية" كما وصفتها تركيا. ومن المحتمل أن تبدأ واشنطن في سحب المقاتلين الأكراد إلى المنطقة الآمنة. ولم يتم بعد الاتفاق على مساحة هذه المنطقة الحدودية.