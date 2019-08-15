وزارة الدفاع الأمريكية: الاتفاق مع تركيا حول المنطقة الآمنة في سوريا سينفذ قريبا "بشكل تدريجي"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الاتفاق الذي عقد الأسبوع الماضي مع تركيا حول إقامة "منطقة آمنة" في شمال غرب سوريا سينفذ "بشكل تدريجي"، حسبما أعلن متحدث باسم البنتاغون الأربعاء، مشيرا إلى أن بعض العمليات المرتبطة بهذا الاتفاق ستنطلق قريبا.

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أعلن متحدث باسم البنتاغون الأربعاء أن الاتفاق مع تركيا حول إقامة منطقة آمنة في شمال غرب سوريا سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق ستبدأ في وقت قريب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرتسون "نراجع في الوقت الحالي الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك". مشيرا إلى أن "آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل". وتابع روبرتسون "الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الذي نتابع فيه المحادثات مع الأتراك".

وبحسب شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وواشنطن، فإن السلطات ستستخدم مركز التنسيق الذي سيكون مقره في تركيا من أجل الإعداد لمنطقة آمنة في شمال سوريا، بهدف إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، القوات المدعومة من واشنطن والتي تصنفها أنقرة "إرهابية".

وكان الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية حتى مارس/آذار الماضي، قد عارض بشكل علني سيطرة تركيا على منطقة كهذه، محذرا في مقالة نشرها موقع "ناشونال إنترست" الاثنين، من أن منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا "ستخلق مشاكل أكثر لكل الأطراف هناك".

واعتبر فوتيل في مقالته التي كتبها بالاشتراك مع الخبيرة في الشؤون التركية في جامعة جورج واشنطن غونول طول أن "فرض منطقة أمنية بعمق عشرين ميلا (30 كيلومترا) شرق الفرات ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90 بالمئة من السكان الأكراد، ومفاقمة الوضع الإنساني الذي يشكل حاليا تحديا بالغا، وخلق بيئة لمزيد من النزاعات".

وأنشأ أكراد سوريا، الذين لعبوا دورا رئيسيا في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية"، منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا. لكن مع انتهاء الحرب ضد الجهاديين أثار احتمال انسحاب الجيش الأمريكي مخاوفهم من هجوم تركي تتوعد به أنقرة منذ فترة طويلة.

وسبق أن نفذت تركيا عمليتين عسكريتين عبر الحدود في سوريا عامي 2016 و2018، وشهدت العملية الثانية دخول القوات التركية ومسلحين سوريين جيب عفرين الكردي في الشمال الغربي.

فرانس24/ أ ف ب