مقتل فلسطيني إثر تنفيذه عملية دهس بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية

السيارة التي تم استخدامها في عملية الدهس، بالقرب من مستوطنة أليعازار، الضفة الغربية، 16 آب/ أغسطس 2019.

أطلقت الشرطة الإسرائيلية الجمعة الرصاص على فلسطيني عند مدخل مستوطنة أليعازر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بسبب قيامه بعملية دهس أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين بجروح، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. وأضافت الوزارة أن علاء خضر الهريمي، 27 عاما، من مدينة بيت لحم توفي متأثرا بإصابته في وقت لاحق من اليوم نفسه.

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بعد قيامه بعملية دهس أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين عند مدخل مستوطنة أليعازر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة الجمعة، فتحت الشرطة الإسرائيلية النار على الشاب الفلسطيني علاء خضر الهريمي ليتوفى فيما بعد متأثرا بإصابته، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن بيان لوزارة الصحة "استشهد مواطن عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع ’غوش عتصيون‘ الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس".

وأوضح بيان الوزارة أن "المواطن علاء خضر الهريمي، 27 عاما، من مدينة بيت لحم، استشهد متأثراً بجروحه البالغة التي أصيب بها جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال".

أطلق النار عليه ونجح في "تحييده"

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة إصابة إسرائيليين اثنين بجروح في عملية دهس عند مدخل مستوطنة أليعازر.

وقال الجيش في بيان إن "تحقيقا أوليا في الحادث يشير إلى أن إرهابيا دهس مدنيين اثنين".

وأوضحت الشرطة أن شرطيا كان عائدا إلى منزله بعد إنهاء عمله شاهد الهجوم ورأى المهاجم يحاول الخروج من الآلية فـ"أطلق النار عليه" ونجح في "تحييده".

ووقع الحادث في محطة للحافلات مقابل مدخل المستوطنة.

ونشرت قوات كبيرة للشرطة في مكان الهجوم، كما ذكر مصور من وكالة الأنباء الفرنسية.

وصرح متحدث باسم مستشفى هداسا في القدس أن رجلا في السابعة عشرة من العمر نقل إليه وهو في حالة خطيرة ويخضع لتنفس اصطناعي. ونقلت شابة إصابتها أقل خطورة إلى مستشفى آخر.

والجريحان أخوان يقيمان في مستوطنة أليعازر حيث أثار الهجوم استياء شديدا، خصوصا وأنه يأتي بعد أكثر من أسبوع على العثور على جثة جندي إسرائيلي شاب في التاسعة عشرة من عمره مقتولا طعنا.

وكان شابان فلسطينيان قد هاجما عناصر من الشرطة الإسرائيلية بالسكاكين في البلدة القديمة في القدس الخميس قبل أن تطلق عليهم النار ما أسفر عن مقتل أحدهما.

وتصاعد التوتر في البلدة القديمة في القدس هذا الأسبوع بعد تزامن الأعياد الإسلامية واليهودية واندلاع المواجهات الأحد بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في الحرم القدسي أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين وأربعة من عناصر الشرطة.

وقد تزامن أول أيام عيد الأضحى الاحد مع ذكرى خراب الهيكل اليهودي التي شهدت زيادة في أعداد اليهود المتشددين الراغبين في زيارة المكان.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمت القدس في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

فرانس 24/ أ ف ب