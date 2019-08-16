ريبورتاج: تصاعد تداعيات قضية الجثث مجهولة الهوية في محافظة بابل جنوب العراق

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

تكرر مشهد العثور على جثث مجهولة الهوية في محافظة بابل العراقية وتسليمها إلى منظمة غير حكومية بدل الجهات المختصة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتعليقا على الموضوع، قال كامل نواف الغريري عضو مجلس النواب العراقي إن "ميليشيات السلطة قامت بهذا العمل الإجرامي الذي وصل إلى تقطيع البشر ودفنهم دون علم ذويهم" مضيفا "هذه كارثة بحق المناطق السنية". في المقابل، نفت السلطات العراقية الاتهامات مؤكدة على أن لا علاقة لهذه الحوادث بالطائفية، ومشيرة إلى أن الموضوع يتعلق بحوادث سجلت إبان سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على هذه المناطق، وحوادث وقعت خلال عمليات تحرير تلك المناطق من الجهاديين، إضافة إلى جرائم جنائية.