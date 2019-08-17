مقتل 11 مدنيا بينهم أم وأطفالها الستة بغارات جوية استهدفت محافظة إدلب شمال غرب سوريا

دراجة نارية تحترق بعد غارة جوية في محافظة إدلب، سوريا, 17 أغسطس آب 2019

أسفرت غارة جوية جديدة وقعت السبت على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا عن مقتل 11 مدنياً على الأقل، بينهم أم مع أطفالها الستة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات كانت سورية وروسية في إطار التصعيد المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر. واستهدفت الغارات الجوية قرية دير شرقي القريبة من مدينة معرة النعمان في ريف إدلب.

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شاهد مصور متعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية، في قرية دير شرقي القريبة من مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، السبت، شاباً يحمل جثة طفلة لونت الدماء شعرها الطويل بعدما أصيبت في رأسها، وهي واحدة من بين ستة أطفال من أسرة واحدة، قضوا وأمهم لتصل حصيلة هذه الغارة إلى 11 قتيلا مدنياً على الأقل.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات السبت كانت سورية وروسية على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا في إطار التصعيد المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كما ذكر المرصد عن قصف جوي لقوات النظام على قرية دير شرقي، ما تسبّب بمقتل سبعة مدنيين هم امراة وستة من أطفالها، عمر أصغرهم أربع سنوات وأكبرهم لم يتجاوز 18 عاماً. واستهدف القصف منزلهم المؤلف من طابق واحد، وفق المرصد. كما قتل أربعة مدنيين آخرين بغارات روسية على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المصدر.

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وقال المصور الصحافي إن مسعفين من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) عملوا على انتشال جثة فتى تفحمت تحت الأنقاض. ويظهر في صور التقطها مسعفون ورجال ينقلون على الأرجح أشلاء وضعت في غطاء من الصوف رمادي اللون.

ومنذ نهاية نيسان/أبريل، تتعرض مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل أخرى معارضة أقلّ نفوذاً، لقصف شبه يومي من قبل النظام وحليفه الروسي، تسبب بمقتل أكثر من 850 مدنياً، وفق المرصد. وجاءت حصيلة قتلى السبت غداة مقتل 17 مدنياً، 15 منهم جراء غارات روسية استهدفت تجمعاً للنازحين في المنطقة ذاتها، طبقا للمصدر.

الأمم المتحدة قلقة

وأبدت الأمم المتحدة السبت "قلقها البالغ" إزاء استمرار العنف. وأفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإقليمي ديفيد سوانسون لفرانس برس عن أن "استمرار الاشتباكات والقصف والغارات الجوية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، بلا هوادة" في إدلب ومحيطها "يعيق عمليات الإغاثة الإنسانية".

ودفع التصعيد أكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار، وفق الأمم المتحدة. وقال سوانسون إن العديد من هؤلاء نزحوا خمس مرات على الأقل.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في إدلب عن نزوح عشرات العائلات يومياً في الأسبوع الأخير باتجاه مناطق أكثر أمناً. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية نددت الثلاثاء "باستمرار الغارات العشوائية للنظام وحلفائه في إدلب".

وقال متحدث باسمها في بيان "تدعو فرنسا إلى وقف فوري للأعمال القتالية في محافظة إدلب وتذكر بالمسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق حلفاء النظام السوري في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار".

منطقة إدلب مشمولة باتفاق المنطقة منزوعة السلاح

ومنطقة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي منذ أيلول/سبتمبر 2018، نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية. لكن لم يتم تنفيذه.

وبعدما تركزت المعارك خلال الأشهر الثلاثة الأولى في ريف حماة الشمالي، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي التقدم ميدانياً في ريف إدلب الجنوبي، حيث سيطرت على بلدة الهبيط وعدد من القرى في محيطها.

وتحاول قوات النظام التقدم باتجاه مدينة خان شيخون التي يمّر فيها وفي بلدات مجاورة في إدلب طريق استراتيجي سريع يربط حلب بدمشق، ويقول محللون إن قوات النظام ترغب باستكمال سيطرتها عليه.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس 24/ أ ف ب