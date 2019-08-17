تعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس المصرية

عين الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش الذي عينه السيسي مستشارا للرئاسة لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، وفقا لما أعلنته الرئاسة المصرية في بيان.

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أعلنت الرئاسة المصرية السبت في بيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش الذي عينه السيسي مستشارا للرئاسة لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وأضافت الرئاسة أن السيسي أصدر قرارا أيضا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. والمنطقة الاقتصادية مشروع ضخم أطلق في عام 2015 ليكون مركزا عالميا لشركات التصنيع الدولية على امتداد القناة.

نبذة عن الفريق أسامة ربيع

وُلد الفريق أسامة ربيع عام 1955، وتخرج في الكلية البحرية عام 1977، وترقى في المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددًا من الوظائف الرئيسية أهمها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام. كما تولي منصب قائد القوات البحرية في أبريل نيسان 2015 وتم ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه.

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حصل الفريق ربيع على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة في ثورة يناير، وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، في ديسمبر كانون الأول 2016 ، وحتي صدور القرار الجمهوري اليوم السبت.

والقناة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، وبلغت إيراداتها في السنة المالية 2018-2019 نحو 5.9 مليار دولار.

فرانس 24/ رويترز