مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي في غزة

أ ف ب/ أرشيف

متظاهرون فلسطينيون من قطاع غزة على تلة على الحدود مع إسرائيل في 2 آب/أغسطس 2019

قتل ثلاثة شبان فلسطنيين تتراوح أعمارهم بين 24 و27 عاما برصاص جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد وما أكده الجيش الإسرائيلي في بيان.

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أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين في شمال القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه "مسلحين مشبوهين" أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "محمد الترامسي (26 عاما) ومحمد أبو ناموس (27 عاما) ومحمود الولايدة (24 عاما)" سقطوا "برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة الليلة الماضية". وتحدثت عن جرح فلسطيني رابع في الحادثة نفسها، موضحة أن "إصابته حرجة".

ويذكر أنه مساء السبت أطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في ثاني هجوم من هذا النوع خلال 24 ساعة.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.

فرانس24/ أ ف ب