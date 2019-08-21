تركيا تمهل اللاجئين السوريين غير المسجلين شهرين إضافيين لمغادرة إسطنبول طوعا

مددت تركيا الثلاثاء المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين لدى إسطنبول لمغادرتها طوعا إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول. وأشار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى أنه سيسمح لمن يغادرون المدينة بإعادة توطينهم وتسجيلهم في أي إقليم عدا أنطاليا الجنوبي، مضيفا أن الطلاب وعائلاتهم ومن لديهم وظائف مسجلة في إسطنبول سيعفون من إعادة التوطين. يذكر أن عدد السوريين المتواجدين في إسطنبول يتجاوز نصف مليون شخص.

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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الثلاثاء إن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين في إسطنبول لمغادرة المدينة أو مواجهة الترحيل القسري.

وفي حديث تلفزيوني مع محطة "خبر ترك" في وقت متأخر الثلاثاء قال صويلو إنه جرى تمديد المهلة حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول وإنه سيتم السماح للذين يغادرون إسطنبول بإعادة توطينهم وتسجيلهم في أي إقليم آخر باستثناء إقليم أنطاليا الجنوبي موضحا أن الإقليم لن يستقبل المزيد من المهاجرين السوريين.

347 ألف سوري عادوا إلى بلادهم وإعفاء الطلاب ومن لديهم وظائف مسجلة من إعادة التوطين

وقال الوزير إنه سيتم إعفاء الطلاب وعائلاتهم وكذلك الذينلديهم وظائف مسجلة رسميا في إسطنبول من إعادة التوطين.وأوضح صويلو إن 347 ألف سوري في المجمل عادوا إلى بلادهم حتى الآن. وأشار إلى أن تركيا حددت أماكن خارج حدودها لاستضافة موجة هجرة محتملة من محافظة إدلب السورية.

وتستضيف تركيا أكثر من 3,6 ملايين سوري، وهو أكبر عدد من السوريين الذين تشردوا جراء الحرب المستمرة في بلادهم منذ نحو ثماني سنوات.

وكان حاكم إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد قال الشهر الماضي إن السوريين المسجلين في أقاليم أخرى عليهم العودة إلى تلك الأقاليم بحلول 20 أغسطس/ آب. وتزايدت أعداد السوريين في إسطنبول بشكل كبير إذ يصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون شخص. وإسطنبول هي أكبر المدن التركية ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.

فرانس24/ رويترز