الأمم المتحدة ترجئ مؤتمرا في القاهرة حول التعذيب إثر انتقادات لمكان انعقاده

أ ف ب / أرشيف

أرجأت الأمم المتحدة عقد مؤتمر حول التعذيب كان مقررا يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول في القاهرة، بعد انتقادات منظمات حقوقية لمكان انعقاده. وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل الثلاثاء أن المفوضية قررت إعادة عملية التشاور قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد ومكان انعقاد المؤتمر، مشيرا إلى أنها "فهمت الانزعاج المتزايد لدى بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان" عقده.

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قررت الأمم المتحدة الثلاثاء تأجيل مؤتمر حول التعذيب كان مقررا عقده في القاهرة في مطلع سبتمبر/أيلول، وذلك إثر انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة الدولية لعقده.

والثلاثاء قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل "لقد قررنا تأجيل هذا المؤتمر وإعادة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنيين (...) قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد ومكان انعقاد هذا المؤتمر".

الأمم المتحدة فهمت الانزعاج المتزايد بشأن مكان انعقاد المؤتمر

وأضاف أن القرار اتخذ بسبب "انزعاج متزايد لدى بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان" عقد المؤتمر، مشيرا إلى أن المفوضية "فهمت ذلك وأحست به".

والمؤتمر الذي يحمل عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي" كان مقررا عقده يومي 4 و5 أيلول/سبتمبر في القاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان.

وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية اختيار القاهرة مكانا لعقد هذا المؤتمر، مؤكدة أن قوات الأمن المصرية تستخدم التعذيب.

وكانت منظمة "يوروميد رايتس" الحقوقية غير الحكومية رفضت الإثنين الدعوة التي وجهت إليها لحضور هذا المؤتمر، مشيرة إلى أن لديها "تحفظات عميقة على قرار عقده في مصر، البلد الذي تستخدم فيه قوات الأمن التعذيب بشكل منهجي".

وتنفي السلطات المصرية دوما الاتهامات الموجهة إليها باستخدام التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز.

فرانس24/ أ ف ب