السعودية تبدأ بتنفيذ قرار السماح للنساء فوق سن الـ21 بالسفر دون موافقة أولياء الأمور

أ ف ب / أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء بدء العمل بتعديلات السماح للنساء فوق 21 سنة باستخراج جوازات سفر بأنفسهن والسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من أولياء الأمور. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر هذا الإجراء في 30 يوليو/ تموز الماضي، في إطار حملة إصلاحات اجتماعية تهدف لخفيف القيود المفروضة على النساء في المملكة المحافظة.

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بدأت السعودية الثلاثاء بتطبيق إصلاح تاريخي يسمح للنساء فوق 21 سنة باستخراج جوازات سفر بأنفسهن والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من أولياء الأمور، لتزيل بذلك المملكة جزءا من قيود مثيرة للجدل تسببت بانتقادات وبمحاولات فرار من المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" نقلا عن وزارة الداخلية إن "إدارات الجوازات والأحوال المدنية (...) باشرت العمل بالتعديلات التي نص عليها" قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 تموز/يوليو الفائت.

إدارة الجوازات تبدأ باستقبال طلبات النساء لاستخراج جوازات السفر

بدورها أعلنت إدارة الجوازات السعودية في تغريدة على حسابها على تويتر أنها "بدأت باستقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من العمر 21 عاما فأكثر بإصدار أو تجديد جوازات السفر، والسفر خارج المملكة دون الحاجة لتصريح".

وأضافت أنه بات أيضا بإمكان "الأم الحاضنة إصدار جواز سفر للطفل المحضون والسفر به أو التصريح له بذلك".

تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، بدأت #الجوازات باستقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عاماً فأكثر بإصدار أو تجديد جوازات السفر، والسفر خارج المملكة دون الحاجة لتصريح. pic.twitter.com/HicPh8PXje الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) 20 août 2019

وشملت التعديلات الجديدة أيضا السماح للمرأة بتسجيل أولادها والطلاق والزواج، والاعتراف بها كوصي على أولادها دون سن الـ18. وجاء في أحد القرارات "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية"، وفي قرار آخر فإن المكلفين بالتبليغ عن المواليد هما: والدا الطفل". كما أوضح قرار ثالث أن "على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق".

ويستند هذا الإصلاح إلى قرار أصدره مجلس الوزراء السعودي في 30 تموز/يوليو ووافق فيه على إدخال سلسلة تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية. ولقي القرار يومها ردود فعل مرحبة في السعودية، واعتبره البعض خطوة تاريخية على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين في المملكة المحافظة.

ويسود في المملكة نظام "ولاية الرجل" الذي يجبر المرأة السعودية على الحصول على إذن "ولي أمرها" للقيام بإجراءات عدة. وينص "نظام الولاية" على وجوب حصول المرأة على موافقة ولي أمرها، سواء أكان الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، للتعلم وتجديد جواز السفر ومغادرة البلاد.

ويأتي القرار بعد سنوات من مطالبة منظمات حقوقية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان بإنهاء هذا القانون، وفي أعقاب محاولات عديدة من قبل نساء للهرب، في وقت تشهد المملكة محاولات للانفتاح.

ومنذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة قرارات لصالح المرأة، بينها السماح لها بقيادة السيارات وبحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، والانضمام إلى الشرطة، والتقدم عبر الإنترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.

كما حدت السعودية من سلطة الشرطة الدينية التي كانت تلاحق النساء اللواتي لا يلتزمن باللباس الشرعي. وبدأت النساء في السعودية مؤخرا بالظهور في الأماكن العامة من دون حجاب.

فرانس24/ أ ف ب