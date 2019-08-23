اليمن: القوات الحكومية تستعيد سيطرتها "شبه الكاملة" على مدينة عتق بشبوة

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صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24

ساد الهدوء مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة عقب مواجهات دامية بين القوات الجنوبية الانتقالية وقوات حكومية. وتدخل الطيران الحربي للتحالف العربي لاحتواء المعركة التي كانت تميل في البداية لصالح القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ولكن لم يمض وقت طويل حتى عادت موازين القوى لصالح القوات الحكومية التي تلقت دعما من منطقة معسكراتها في غرب شبوة. وجددت الحكومة اليمنية اتهامها للإمارات بالوقوف وراء التصعيد الجديد في مدينة عتق.