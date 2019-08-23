تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#حرائق_الأمازون
#قمة_مجموعة_السبع
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة

اليمن: القوات الحكومية تستعيد سيطرتها "شبه الكاملة" على مدينة عتق بشبوة

نشرت في : آخر تحديث :

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24

ساد الهدوء مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة عقب مواجهات دامية بين القوات الجنوبية الانتقالية وقوات حكومية. وتدخل الطيران الحربي للتحالف العربي لاحتواء المعركة التي كانت تميل في البداية لصالح القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ولكن لم يمض وقت طويل حتى عادت موازين القوى لصالح القوات الحكومية التي تلقت دعما من منطقة معسكراتها في غرب شبوة. وجددت الحكومة اليمنية اتهامها للإمارات بالوقوف وراء التصعيد الجديد في مدينة عتق.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن