الحوثيون يقصفون مطار جازان السعودي والتحالف يعترض الصواريخ

أعضاء من القوات الانفصالية اليمنية الجنوبية المدعومة من الإمارات يقفون بجانب مركبة عسكرية في عدن، اليمن، 10 أغسطس/ آب 2019.

صرحت حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران الأحد أنها أطلقت عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر1 على مطار جازان بالمملكة العربية السعودية. بينما نقلت وكالة الأنباء السعودية أن التحالف بقايدة المملكة اعترض ودمر ستة صواريخ باليستية.

إعلان اقرأ المزيد

قال متحدث عسكري باسم الحوثيين باليمن الأحد إن الحركة أطلقت عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر1 على مطار جازان بالمملكة العربية السعودية. وأضاف المتحدث أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ووصف المتحدث باسم الحركة المتحالفة مع إيران الهجوم بأنه "أكبر عملية للقوة الصاروخية بالأسلحة البالستية المتوسطة منذ بدء العدوان".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم التحالف العسكري قوله إن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين اعترض ودمر ستة صواريخ باليستية أطلقت صوب المملكة، ولم تذكر الوكالة أية خسائر بشرية.

فرانس24/ رويترز