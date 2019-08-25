الحشد الشعبي العراقي يتهم إسرائيل بالوقوف وراء قصف قرب الحدود السورية

عضو في قوات الحشد الشعبي يشرح كيفية استخدام الأسلحة كجزء من التدريب العسكري بمعسكر في البصرة، العراق، 4 أغسطس/آب 2019

اتهم الحشدالشعبي العراقي في بيان الأحد إسرائيل بالوقوف وراء مقتل عنصر من عناصره وإصابة آخر بجروح إثر استهداف طائرتين مسيرتين مواقعه على الحدود العراقية السورية في غرب البلاد. وأدت الضربة أيضا إلى احتراق عربتين. ونشر الحشد عبر حسابه على "تلغرام" صوراً تظهر عربات محترقة وقد تعرضت لأضرار كبيرة.

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بحسب بيان تابع لقيادة عمليت الحشد الشعبي العراقية، قتل شخص واحد على الأقل من قوات الحشد الشعبي العراقية وأصيب آخر بجروح الأحد، عقب استهداف طائرتين مسيرتين مجهولتين مواقعهم على الحدود العراقية السورية في غرب البلاد.

واتهم الحشد الشعبي العراقي إسرائيل للمرة الأولى رسمياً بالوقوف وراء الهجوم الأخير بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته قرب الحدود العراقية السورية في غرب البلاد.

وقالت القوات التي تضم فصائل غالبيتها شيعية وبعضها موال لإيران في بيان إنه "ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار".

وأشار البيان إلى سقوط قتيل وجريح، فيما كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل عنصرين وجرح ثالث.

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي أعلنت في بيان أول عن "استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار".

واللواء 45 تابع، بين ألوية عدة ل"كتائب حزب الله" العراقي، الذي تصنفه الولايات المتحدة في لائحة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

تفجيرات "مجهولة" في مواقع تابعة للحشد الشعبي

وتأتي هذه الضربة بعد أسابيع من غموض أحاط بتفجيرات وقعت في مخازن صواريخ تابعة للحشد الشعبي في العراق، وحمل الأخير الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحاً في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي إلى تفجيرات غامضة خلال الشهر الماضي، كان آخرها الثلاثاء في مقر قرب قاعدة بلد الجوية حيث تتمركز قوة أمريكية، شمال بغداد.

وتحدثت تقارير عن تورط إسرائيل في تلك العمليات، من دون أن يصدر أي اتهام مباشر بهذا الصدد، ومن دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصدر قبل أيام قرارا ب"إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية من الاستطلاع، والاستطلاع المسلح، والطائرات المقاتلة، والطائرات المروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات العراقية وغير العراقية".

فرانس24/ أ ف ب