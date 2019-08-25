ريبورتاج

ريبورتاج: التضخم والغلاء ينغصان حياة الإيرانيين في ظل العقوبات الأمريكية

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24

لم تعد بعض الفواكه والخضروات في "بازار" العاصمة الإيرانية طهران في متناول كثير من المواطنين، فيما تأثرت سلع أساسية أخرى كاللحوم ومنتجات الألبان بالتضخم الذي يشهده اقتصاد البلاد، في ظل العقوبات الأمريكية، التي انعكست مباشرة على الحياة اليومية للإيرانيين، كما توقفت العشرات من مشاريع البناء. وفيما أدرج الملف الإيراني ضمن قضايا السياسة الخارجية على طاولة اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا، أكد قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني أن القمة تشكل فرصة أخيرة لإنقاذ الملف النووي الإيراني.