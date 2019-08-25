وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب: الطائرتان الإسرائيليتان المسيرتان شكلتا خطرا على المدنيين وحركة الطيران

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24

في تصريحات خاصة لفرانس24 الأحد، أدان وزير الدفاع اللبناني، إلياس بوصعب، العثور على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين بضاحية بيروت الجنوبية، قائلا إنه منذ حرب تموز 2006 إلى الآن هذا هو أول خرق من نوعه بهذه الخطورة، فقد شكل الاعتداء خطرا على حياة المدنيين في مدينة بيروت وعلى الملاحة الجوية في مطار بيروت، كما أنه اعتداء إسرائيلي واضح على السيادة اللبنانية. وأكد الوزير أن وزير الخارجية اللبناني قد تقدم بشكوة رسمية إلى مجلس الأمن. كما زار المدعي العسكري مكان سقوط الطائرتين. وفي انتظار نتائج التحقيق في كيفية إسقاط طائرة منهما في الجنوب.