اليمن: التحالف العربي يعلن تشكيل لجنة سعودية إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين

شكل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين لجنة مشتركة سعودية إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية. ووقعت اشتباكات في وقت سابق الأسبوع الجاري بين القوات الحكومية والانفصاليين الجنوبيين في محافظة شبوة، بينما سيطر الجنوبيون على محافظة أبين الأسبوع الماضي.

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية الاثنين أن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن شكل لجنة بين السعودية ودولة الإمارات لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين اليمنيتين.

ونقلت الوكالة عن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف قوله إن اللجنة ستبدأ العمل الاثنين.

وحثت حكومتا السعودية والإمارات في بيان مشترك كل الأطراف على التعاون مع اللجنة المشتركة لتحقيق فض الاشتباك وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.

ودعا البيان الذي أصدرته وزارتا الخارجية في البلدين إلى "سرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية". وقال البيان أيضا إن البلدين "يؤكدان استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني".

وأضاف البيان أن البلدين "يؤكدان حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن ، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى."

وكانت اشتباكات وقعت على مدار يومين في محافظة شبوة بين القوات الحكومية والانفصاليين الجنوبيين الأسبوع الجاري.

وسيطر الانفصاليون المدعومون من الإمارات في وقت سابق هذا الشهر على مدينة عدن الساحلية، المقر المؤقت للحكومة المدعومة من السعودية، ووسعوا الأسبوع الماضي سيطرتهم لتشمل محافظة أبين المجاورة.

فرانس 24/ رويترز