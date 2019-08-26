غارات جوية إسرائيلية تستهدف موقعا عسكريا فلسطينيا شرق لبنان قرب الحدود السورية

أ ف ب / أرشيف

شنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين غارات جوية على موقع عسكري تابع "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، في سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا، وفق ما أفاد مصدر أمني وصحيفة النهار اللبنانية. وقال مسؤول عن الجبهة من الموقع في بلدة قوسايا إن الهجمات أدت إلى خسائر مادية فقط، من دون سقوط ضحايا.

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استهدفت غارات جوية إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين موقعا عسكريا تابعا لجماعة فلسطينية شرق لبنان قرب الحدود السورية، وفق ما أفاد مصدر أمني وصحيفة النهار اللبنانية.

وقال كل من المصدر والصحيفة إن الموقع تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وإن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي جرحى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن "ثلاث غارات معادية"، في إشارة إلى إسرائيل، "استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا.. حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة".

وأوردت أن عناصر الموقع "ردوا بوابل من الرصاص المضاد للطيران".

وقال أبو محمد، المسؤول من الموقع الفلسطيني في بلدة قوسايا، إن الهجمات استهدفت الموقع ولم تؤد إلا إلى خسائر مادية، من دون سقوط ضحايا. وذكرت النهار أن نيران مضادة للطائرات أطلقت من الموقع.

وأضاف أبو محمد للنهار إن طائرات مسيرة استهدفت أحد مواقعهم بثلاثة صواريخ صغيرة.

المسؤول الإعلامي للجبهة الشعبية: إسرائيل تريد إيصال رسالة بأنها قادرة على ضرب محور المقاومة حيث تشاء

وقال المسؤول الإعلامي للجبهة الشعبية أنور رجا الموجود في دمشق لوكالة الأنباء الفرنسية إن "ما جرى هو قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة، واقتصرت الأضرار على الماديات البسيطة، إذ كان قد تمّ اخلاء النقطة المستهدفة".

واعتبر أنور رجا أن إسرائيل من خلال القصف تحاول أن "تقول إنها قادرة على ضرب محور المقاومة حيث تشاء"، مشيرا إلى "نوع من الاستفزاز بهذه الضربة، التي جاءت بعد ساعات من خطاب" الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه الغارات قائلة: "لا نعلق على تقارير خارجية".

وتصاعدت في الساعات الأخيرة حدة التوتر بين إسرائيل ولبنان بعد سقوط طائرتين مسيرتين على معقل حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية ببيروت، كما استهدفت غارات إسرائيلية مقرا تابعا لمقاتلي حزب الله قرب العاصمة السورية دمشق، وهو الحادث الذي توعد الحزب بالرد عليه.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب