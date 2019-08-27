روحاني يدعو واشنطن إلى اتخاذ "خطوة أولى" نحو المحادثات عبر رفع العقوبات عن طهران

الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونواب ومسؤولين بوزارة الخارجية،طهران، إيران - 6 أغسطس/آب 2019.

غداة إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني، طالب الأخير الولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الأولى من خلال رفع الحظر عن إيران. وبخصوص الملف النووي الذي بسببه فرضت واشنطن عقوبات على طهران، صرح روحاني قائلا "إننا لا نصنع قنبلة ذرية ليس بسبب تحذيراتكم بل بسبب معتقداتنا وأخلاقياتنا"، في إشارة للفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي والتي منع خلالها تصنيع القنابل النووية.

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في خطاب بث مباشرة على التلفزيون الحكومي الإيراني، طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بـ"اتخاذ الخطوة الأولى" من خلال رفع الحظر عن إيران، وذلك غداة إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الإيراني.

وقال روحاني "عليكم أن تخطوا الخطوة الأولى في رفع كل أشكال الحظر الخاطئة وعندئذ ستكون الظروف مختلفة". وتابع "إذا لم تسحب أمريكا إجراءات حظرها ولم تكف عن سلوكها الخاطئ فإننا لن نشهد تغييرا".

طهران تشترط رفع العقوبات لبدء المباحثات مع واشنطن

وأضاف أن بلاده لن تدخل في حوار مع الولايات المتحدة ما لم ترفع عنها كل العقوبات، وفي الوقت نفسه أبدى استعداد طهران لإجراء محادثات. وأضاف "لكن ينبغي لواشنطن أولا أن تتحرك عبر رفع كل العقوبات غير المشروعة والجائرة المفروضة على إيران".

كان ترامب قد قال أمس الاثنين إنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى عالمية عام 2015، وإن محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية.

"أخلاقياتنا تمنعنا من تصنيع قنبلة ذرية"

واعتبر روحاني أن "مفتاح التغيير الإيجابي هو بيد واشنطن"، مؤكدا "إننا لا نصنع قنبلة ذرية ليس بسبب تحذيراتكم بل بسبب معتقداتنا وأخلاقياتنا".

وقال "إذا كان ذلك بصدق مصدر قلقكم الوحيد، فهو أُزيل أصلا" من خلال فتوى صادرة عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأصدر خامنئي فتوى ضد الأسلحة النووية عام 2003 وأعاد التأكيد عليها مرات عدة منذ ذلك الوقت.

وأكد روحاني في حديث خلال مراسم إطلاق مشروع سكني وطني في طهران "عليكم إذا أن تقوموا بالخطوة الأولى وبدونها لن يفتح هذا الباب".

وقد انسحبت الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

ترامب: لدي مشاعر جيدة تجاه إيران ومنفتح على لقاء روحاني

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الاثنين أنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى عالمية عام 2015.

وقال ترامب: "لدي مشاعر جيدة. أعتقد أنه (روحاني) سيريد لقاء وسيسوون أمورهم. إنهم يتألمون بشدة".

وأضاف أن محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز