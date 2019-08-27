لبنان: حزب الله يشيع قتيلاه بعد الغارات الإسرائيلية واللبنانيون يخشون حربا جديدة

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24

شيع أنصار حزب الله اثنين من عناصره قتلا خلال القصف الإسرائيلي على مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب العاصمة السورية دمشق منذ ثلاثة أيام. وردد المشيعون شعارات معادية لإسرائيل تصب في سياق توتر عام على الحدود بين لبنان وإسرائيل خشية تصعيد قد ينتهي بحرب جديدة. وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن هجوم الأحد يعد بمثابة إعلان حرب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي وضع قيادته الشمالية في حالة تأهب قصوى على الحدود مع سوريا ولبنان، كما حمل بنيامين ناتانياهو إيران مسوؤلية التصعيد الذي تشهده المنطقة.