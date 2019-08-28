اليمن: القوات الحكومية تستعيد السيطرة على القصر الرئاسي وكامل محافظة عدن

جندي من القوات الحكومية اليمنية يمر إلى جانب آلية عسكرية تابعة للانفصاليين الجنوبيين في محافظة شبوة. 27 أغسطس/آب

أعلنت القوات اليمنية الحكومية الأربعاء استعادة السيطرة على قصر المعاشيق الرئاسي وكامل محافظة عدن، التي كانت تحت سيطرة الانفصاليين الجنوبيين منذ 10 أغسطس/آب. وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر أن القوات الحكومية دخلت مطار المدينة، بينما أفاد مصدر أمني أن هناك حرب شوارع تدور في مناطق بالمدينة.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأربعاء، أن القوات الحكومية اليمنية استعادت السيطرة على القصر الرئاسي في عدن وكامل المحافظة من الانفصاليين الجنوبيين.

وكتب الإرياني على تويتر "تمكن ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية الأبطال من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل، والجيش الوطني والأجهزة الأمنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن".

وكتب الإرياني في وقت سابق الأربعاء أن القوات الحكومية أيضا دخلت مطار عدن وقامت "بالسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".

حرب شوارع في عدة مناطق بعدن

أفاد مصدر أمني حكومي أن هناك "حرب شوارع تجري حاليا في عدن" خاصة في مناطق دار سعد والممدارة وخور مكسر القريبة من المطار.

وقال سكان إن القتال تجدد في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن الأربعاء عندما اقتحمت القوات الحكومية ضواحيها الشرقية وتبادلت إطلاق نيران المدفعية الثقيلة مع الانفصاليين الجنوبيين، مما يعمق الصدع بين الشركاء المفترضين في تحالف تقوده السعودية.

وذكر السكان أن قوات الحكومة المدعومة من السعودية استعادت معظم البلدات المجاورة التي استولى عليها الانفصاليون الذين تساندهم الإمارات قبل المضي قدما صوب عدن.

وقال شهود إن بإمكانهم سماع أصوات الاشتباكات في حيي العريش وخور مكسر بعدن وكذلك حول مطار عدن الذي يخضع لسيطرة قوات مدعومة من الإمارات منذ عام 2015.

وسيطرت القوات الحكومية على زنجبار عاصمة محافظة أبين المجاورة في وقت مبكر من يوم الاثنين، وذلك بعد تأمين معظم مناطق محافظة شبوة المنتجة للنفط ومحطة تسييل الغاز الطبيعي في بلحاف التابعة لها.

وكان الانفصاليون الجنوبيون قد سيطروا في 10 من أغسطس/آب على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز