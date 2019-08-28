قطاع غزة: مقتل ثلاثة شرطيين وإصابة عدة أشخاص في تفجيرين استهدفا نقطتي تفتيش

قتل ثلاثة شرطيين في تفجيرين متفرقين في قطاع غزة استهدفا نقطتي تفتيش. ولم تعرف حتى الآن الجهات الضالعة في التفجيرين.

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أدى تفجيران الثلاثاء في نقطتي تفتيش في قطاع غزة إلى مقتل ثلاثة شرطيين وإصابة عدة فلسطينيين آخرين، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية في القطاع الذي تديره حماس، مشيرة إلى أنها أعلنت حالة الاستنفار.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم إن قوات الأمن تحرز تقدما في تعقبها للمسؤولين عن التفجيرين، لكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف البزم "إن الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب".

الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات التفجيرين

فيما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لا علم له بأي ضلوع للجيش في الحادث الذي يأتي في وقت يشهد مواجهات عبر الحدود مع حماس.

وقال شهود إن التفجير الأول دمر دراجة نارية لدى مرورها بنقطة تفتيش أمنية كان على متنها شخصان. وقتل شرطيان وأصيب فلسطيني.

وذكرت وزارة الداخلية أن التفجير الثاني الذي وقع بعد أقل من ساعة تقريبا من التفجير الأول أسفر عن مقتل شرطي ثالث وإصابة عدة أشخاص عند نقطة تفتيش بمنطقة أخرى في مدينة غزة.

ونادرا ما تحدث هجمات كهذه ضد الحركة التي تملك أقوى جهاز مسلح في القطاع.

فرانس24/ رويترز