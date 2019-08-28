تعرض سفير البحرين لدى واشنطن لسرقة وعنف في مدينة غراس جنوب شرق فرنسا

مدينة غراس الفرنسية حيث وقع حادث السطو على السفير البحريني في الولايات المتحدة

أصيب السفير البحريني في الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة بجرح في الرأس خلال عملية سطو على سيارته بمدينة غراس جنوب شرق فرنسا. واستولى المهاجمون على ساعته التي تبلغ قيمتها 130 ألف دولار، وحقيبة يد زوجته التي كانت ترافقه هي وابنتيه.

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أعلنت نيابة مدينة غراس الفرنسية الأربعاء تعرض سفير البحرين في الولايات المتحدة لعملية سطو رافقها عنف خلال زيارة لأصدقاء في فالوريس في المدينة الواقعة جنوب شرق فرنسا، مؤكدة أنباء نشرتها وسائل إعلام محلية.

وعهدت نيابة غراس بالتحقيق إلى الشرطة القضائية في نيس.

الهجوم تم على سيارة السفير بواسطة غاز مسيل للدموع وقنبلة غاز

وذكر المصدر في النيابة أنه في حي راق على مرتفعات المدينة قرابة الساعة 23,00 (21,00 ت غ) كان الدبلوماسي الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة عائدا إلى منزل أصدقاء له بسيارته مع زوجته وابنيته عندما رش مهاجمون غازا مسيلا للدموع على سيارته قبل ضربه على جمجمته بقنبلة غاز.

واستولى المهاجمون على ساعة السفير التي تبلغ قيمتها 130 ألف دولار، وحقيبة يد زوجته التي تحوي مبالغ نقدية ووثائق هوية.

واهتم رجال الإطفاء بالضحايا الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى. وأصيب الدبلوماسي البحريني بجرح في الرأس بينما تسبب الغاز المسيل للدموع بإزعاج لزوجته وابنيته.

فرانس24/ أ ف ب