لبنان: الجيش يطلق النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين بعد "خرقهما للأجواء" فوق الجنوب

قال الجيش اللبناني إنه فتح النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من بين ثلاث طائرات "اخترقت" المجال الجوي اللبناني مساء الأربعاء في جنوب البلاد قرب الحدود. وأضاف الجيش الطائرات الثلاث عادت أدراجها إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية مساء الأربعاء نقلا عن قيادة الجيش اللبناني إن ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية "اخترقت الأجواء اللبنانية"، ما دفع الجيش اللبناني للتصدي لها وإجبارها للعودة من حيث أتت.

وقالت الوكالة: "إن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19,35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت. كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة. كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلقنا النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها".

الجيش اللبناني اطلق النار على طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق العديسةhttps://t.co/S7ClqkbhBi National News Agency (@NNALeb) 28 août 2019

وأكد مصدر عسكري لبناني أنه "عند الساعة الثامنة إلا ثلثا بالتوقيت المحلي شاهد مركز تابع للجيش اللبناني في بلدة العديسة في جنوب لبنان طائرة مسيرة"، فأطلق "النار عليها وعادت إلى الأراضي المحتلة"، موضحا أن "إطلاق النار يأتي في إطار تعليمات سابقة أن أي تحرك إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يطلق عليه النار فورا".

وأكد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الثلاثاء حق لبنان في الدفاع عن النفس "بكل الوسائل" بعد أيام من اتهام إسرائيل بإرسال طائرتين مسيرتين إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وانفجار إحداها.

وسئل الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار فاجاب أنه "يجري تحقيقا".

وتأتي خطوة الجيش اللبناني بعد هجوم الأحد بواسطة طائرة مسيرة مسلحة سقطت في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، ونسبها الحزب والسلطات اللبنانية الى إسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب