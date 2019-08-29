الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بشن غارات جوية على قواتها في عدن وزنجبار

عناصر من قوات الانفصاليين الجنوبيين في عدن خلال معارك مع القوات الحكومية اليمنية، 29 أغسطس/آب

اتهمت الحكومة اليمنية الخميس الإمارات باستهداف قواتها بغارات جوية في عدن وزنجبار جنوب اليمن، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين وعسكريين جراء هذا القصف. وشهدت عدن الأربعاء معارك ضارية بين القوات الحكومية وقوات الانفصاليين الجنوبيين التي تدعمها أبو ظبي. والخميس، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي استعادة السيطرة على المدينة بعد أقل من 24 ساعة على فقدانها، في حين انسحبت القوات الحكومية إلى أبين.

إعلان اقرأ المزيد

اتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، الخميس الإمارات العربية المتحدة بشن غارات جوية على قواتها جنوب اليمن حيث تدور معارك مع الانفصاليين الجنوبيين.

وكتب محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس هادي، عبر تويتر "تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وفي زنجبار مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة".

قصف إماراتي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

وقال المسؤول اليمني إن القصف "أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، ونحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".

ولم يوضح تاريخ عمليات القصف لكن سكان عدن تحدثوا عن سماع غارات جوية الأربعاء عندما دخلت القوات الحكومية المدينة.

ودعا المسؤول اليمني السعودية التي تقود الائتلاف الداعم لحكومته لدعم الشرعية اليمنية ووقف التصعيد غير المشروع وغير المبرر.

القوات الحكومية تنسحب إلى محافظة أبين

وبعد أقل من 24 ساعة على فقدان السيطرة على مدينة عدن، استعادها الانفصاليون الخميس، كما أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي هيثم نزار.

وأكد مصدر أمني حكومي أن القوات الحكومية انسحبت إلى محافظة أبين المجاورة.

ورغم تحالفها الاستراتيجي ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، تدعم الإمارات والسعودية معسكرين مختلفين في جنوب اليمن. وتدعم أبوظبي الانفصاليين في حين تدعم الرياض حكومة هادي.

وكان الانفصاليون قد سيطروا على عدن أول مرة في 10 آب/اغسطس بعد معارك ضارية أوقعت ما لا يقل عن 40 قتيلا. واتهمت الحكومة اليمنية آنذاك الإمارات بالتشجيع على "انقلاب" في عدن.

فرانس 24/ أ ف ب