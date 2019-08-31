الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1

أحد أفراد طاقم الناقلة الإيرانية أدريان داريا 1، مضيق جبل طارق، إسبانيا، في 18 أغسطس/آب 2019.

فرضت السلطات الأمريكية الجمعة عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 وقبطانها، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة. وتعتقد الإدارة الأمريكية أن الناقلة التي تحمل على متنها نحو 2,1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني سيستفيد منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ولا تزال الناقلة تبحر في البحر المتوسط دون تحديد وجهتها أو مصير شحنتها، على الرغم من أن إيران صرحت سابقا أنها باعت النفط الموجود على متنها، فيما لم تعرف هوية المشتري.

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة أن السلطات الأمريكية فرضت عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 وعلى قبطانها بتهمة اختراقها للعقوبات المفروضة على سوريا عن طريق محاولة نقل نفط إليها.

وقالت الوزارة في بيان "أدريان داريا 1 تعتبر ملكية محظورة وفقا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية". وأضافت أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات.

وقالت الإدارة الأمريكية إن الناقلة "تحمل 2,1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني الذي يستفيد منه بنهاية المطاف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

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وأوقفت أدريان داريا 1 التي كانت تحمل بالسابق اسم غريس 1، في الرابع من يوليو/تموز قبالة جبل طارق.

في 18 أغسطس/آب، سمح للناقلة بالإبحار على الرغم من تدخل الولايات المتحدة لمنع ذلك. وقالت سلطات جبل طارق إن طهران تعهدت بعدم إرسال براميل النفط تلك إلى سوريا.

ومذاك، لا تزال الناقلة موجودة في البحر المتوسط من دون أن يكون ممكنا تحديد وجهتها أو مصير شحنتها، على الرغم من أن إيران قالت الاثنين إنها باعت النفط الموجود على متنها، فيما لم تعرف هوية المشتري.

وقالت سيغال ماندلكير، مساعدة وزير الخزانة والمكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب، إن "سفنا مثل أدريان داريا 1 تمول الأنشطة الضارة للنظام وتنشر الإرهاب".

أضافت "أي شخص يقدم الدعم للناقلة يواجه خطر فرض عقوبات عليه".

فرانس24/ أ ف ب